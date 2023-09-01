Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА

Безпілотники нібито атакували російський Курчатов і летіли на Москву.

Джерело: Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Старовойт заявив, що "зранку Курчатов атакували два українські безпілотники".

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Він додав, що є пошкодження адмінбудівлі та будинку.

Крім того, Собянін каже, що "поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви".

Нагадаємо: Вночі 30 серпня чотири літаки Іл-76 були пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.