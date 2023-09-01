Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА
П'ятниця, 1 вересня 2023, 07:25
Безпілотники нібито атакували російський Курчатов і летіли на Москву.
Джерело: Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, мер Москви Сергій Собянін
Деталі: Старовойт заявив, що "зранку Курчатов атакували два українські безпілотники".
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Він додав, що є пошкодження адмінбудівлі та будинку.
Крім того, Собянін каже, що "поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви".
Нагадаємо: Вночі 30 серпня чотири літаки Іл-76 були пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.
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