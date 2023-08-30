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Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 00:42
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
скриншот відео вибухів у російському Пскові

Російські ЗМІ повідомляють, що чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.

Джерело: губернатор Псковської області Михаіл Вєдєрніков, пропагандистське росЗМІ ТАСС із посиланням на екстрені служби, Телеграм-канал Mash

Пряма мова Вєдєрнікова: "Міноборони у Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників".

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"За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється".

Деталі: За даними ТАСС, чотири літаки Іл-76 пошкоджено в Пскові на військовому аеродромі після атаки безпілотників.

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Теми: Росіябезпілотникиавіа
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