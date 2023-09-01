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"Бавовна" на День знань: під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 09:27
Бавовна на День знань: під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет – джерело
скриншот

У підмосковних Люберцях після атаки українського безпілотника горить цех з виробництва електроніки для ракет.

Джерело: співрозмовник УП в Міноборони

Деталі: Вранці 1 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив у Telegram-каналі, що російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви.

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"Поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань!", – написав він.

Водночас джерело УП спростовує слова Собяніна, зазначивши, що дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод" у Люберцях.

Пряма мова: "Операція ГУР, все успішно, далі буде".

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Деталі: Наразі ГУР офіційно не коментує вказані події. Водночас представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов у коментарі УП зазначив, що російська пропаганда видала "на гора" чергову брехню про збитий дрон та підтвердив, що у Люберцях в п'ятницю дійсно "розквітла бавовна" на російському заводі.

Що передувало: Українська військова розвідка проводить комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму і не тільки.

Теми: безпілотникиРосіярозвідка
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