Спецоперація у Криму триває, це не історія одного дня – джерело в ГУР

У розвідці підкреслили, що комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму триває.

Джерело: УП із посиланням на джерело у розвідці

Пряма мова: "Відбувається комплекс заходів, це не історія одного дня, а тривала операція. Вчора в Оленівці було знищено комплекс С-400. Сьогодні у Маяку відбулася висадка десанту. Операція продовжується, тому поки що без деталей.

Але загалом це комплексна робота, яка показує, що у Крим ми можемо досягати не лише зброєю, але й за участі особового складу".

Деталі: До цього у ГУР уточнили, що всі цілі було виконано, і по завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

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