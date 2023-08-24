Спецоперація у Криму триває, це не історія одного дня – джерело в ГУР
Четвер, 24 серпня 2023, 13:27
У розвідці підкреслили, що комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму триває.
Джерело: УП із посиланням на джерело у розвідці
Пряма мова: "Відбувається комплекс заходів, це не історія одного дня, а тривала операція. Вчора в Оленівці було знищено комплекс С-400. Сьогодні у Маяку відбулася висадка десанту. Операція продовжується, тому поки що без деталей.
Але загалом це комплексна робота, яка показує, що у Крим ми можемо досягати не лише зброєю, але й за участі особового складу".
Деталі: До цього у ГУР уточнили, що всі цілі було виконано, і по завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.
Передісторія:
- Зранку "Крим.Реалії" із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.
- Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли.
- Пізніше у ГУР підтвердили, що підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації, яка проводиться спільно з ВМС.
- ГУРівці опублікували відео, на якому, як стверджується, в Криму піднімають український стяг.