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Спецоперація у Криму триває, це не історія одного дня – джерело в ГУР

"Українська правда", Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 13:27
Спецоперація у Криму триває, це не історія одного дня – джерело в ГУР
ЕМБЛЕМА ГУР, ФОТО З FACEBOOK РОЗВІДКИ

У розвідці підкреслили, що комплекс заходів в рамках спецоперації в окупованому Криму триває.

Джерело: УП із посиланням на джерело у розвідці

Пряма мова: "Відбувається комплекс заходів, це не історія одного дня, а тривала операція. Вчора в Оленівці було знищено комплекс С-400. Сьогодні у Маяку відбулася висадка десанту. Операція продовжується, тому поки що без деталей. 

Але загалом це комплексна робота, яка показує, що у Крим ми можемо досягати не лише зброєю, але й за участі особового складу".

Деталі: До цього у ГУР уточнили, що всі цілі було виконано, і по завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Передісторія: 

  • Зранку "Крим.Реалії" із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.
  • Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. 
  • Пізніше у ГУР підтвердили, що підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації, яка проводиться спільно з ВМС.
  • ГУРівці опублікували відео, на якому, як стверджується, в Криму піднімають український стяг.

Теми: Кримрозвідка
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