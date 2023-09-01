Британська розвідка розповіла, як РФ намагається захистити від атак Кримський міст

Росія прикриває Кримський міст за допомогою фізичного бар'єру, ППО та низки інших засобів, сподіваючись захистити його від нових українських ударів.

Джерело: Міністерство оборони Британії у розвідувальному огляді про війну від 1 вересня, пише "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка констатує, що Керченська протока є "слабкою ланкою" російської логістики для угруповань військ в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, оскільки у цьому Росія дуже залежить від Кримського мосту і поромів.

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Дослівно: "Росія використовує широкий спектр засобів пасивного захисту, як генератори диму і підводні бар’єри, поруч із активними засобами – як системи ППО, щоб підвищити стійкість цієї переправи і знизити ризики від майбутніх ударів. Такі масштабні заходи обумовлює важливість цього мосту і для логістики, і як символу російської окупації".

Більше деталей: Розвідка пише, що супутникові знімки від 29 серпня підтверджують, що росіяни створили довкола мосту підводний бар’єр із затоплених кораблів і захисних бонів, сподіваючись таким чином захистити його від морських безпілотників.

Дослівно: "У південній частині мосту це кілька суден на відстані 160 метрів. Вони розташовані у тому ж місці, де 17 липня сталися атаки українських дронів "Морський малюк".

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