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Британська розвідка розповіла, як РФ намагається захистити від атак Кримський міст

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 09:46

Росія прикриває Кримський міст за допомогою фізичного бар'єру, ППО та низки інших засобів, сподіваючись захистити його від нових українських ударів.

Джерело: Міністерство оборони Британії у розвідувальному огляді про війну від 1 вересня, пише "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка констатує, що Керченська протока є "слабкою ланкою" російської логістики для угруповань військ в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, оскільки у цьому Росія дуже залежить від Кримського мосту і поромів. 

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Дослівно: "Росія використовує широкий спектр засобів пасивного захисту, як генератори диму і підводні бар’єри, поруч із активними засобами – як системи ППО, щоб підвищити стійкість цієї переправи і знизити ризики від майбутніх ударів. Такі масштабні заходи обумовлює важливість цього мосту і для логістики, і як символу російської окупації".

Більше деталей: Розвідка пише, що супутникові знімки від 29 серпня підтверджують, що росіяни створили довкола мосту підводний бар’єр із затоплених кораблів і захисних бонів, сподіваючись таким чином захистити його від морських безпілотників. 

Дослівно: "У південній частині мосту це кілька суден на відстані 160 метрів. Вони розташовані у тому ж місці, де 17 липня сталися атаки українських дронів "Морський малюк".

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Що передувало: 

  • У вересні 2022 року ВМФ Росії кілька днів випробовували на баржах цілі-обманки, ймовірно готуючись захищатись так від ракет з радіолокаційним наведенням.
  • Інші заходи для захисту мосту включають генератори димової завіси. Такі випробовували, зокрема, 24 травня 2023 року, а 12 серпня задіяли для прикриття мосту.
  • Раніше розвідка відзначила зростання ролі морських дронів у російсько-українській війні, а також розповідала, що поцілений у порту Новоросійська великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк" став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".

Теми: Керченська протока РосіяППОВелика Британія
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