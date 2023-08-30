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Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту

Альона Мазуренко Середа, 30 серпня 2023, 16:08
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту

Російські окупанти встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів. 

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: У розпорядженні ЗМІ з'явилися супутникові знімки сервісу Planet.com на яких видно, що на південь від мосту встановили баржі: вони не "затоплені", а, найімовірніше, закріплені якорями на одному місці.

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Ці баржі ймовірно будуть використані як основа для загородження проти українських морських дронів.

На знімках, зроблених 19 і 21 серпня, також видно підготовчі роботи в цьому районі.

 
 
 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 серпня ГУР МО України повідомило, що Росія затоплює в цьому місці пороми, щоб запобігти атакам дронів на міст. За даними ГУР, армія РФ планує затопити щонайменше 6 плавзасобів, щоб створити захисну смугу перед мостом.
  • Між затопленими поромами росіяни нібито мають намір встановити бонові загородження - як раніше в бухті Севастополя, яка також зазнавала атаки надводних дронів ЗСУ.

Теми: КримКерченський міствійнабезпілотники
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