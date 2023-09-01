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NASA опублікувала знімки місця падіння російської "Луни" 

Олена РощінаП'ятниця, 1 вересня 2023, 11:59
NASA опублікувала знімки місця падіння російської Луни 
Місце на Місяці, де розбилася російська "Луна-25", фото NASA

Американська космічна агенція опублікувала знімки місця на Місяці, де, ймовірно, розбилася російська космічна станція "Луна-25": там помітно новий кратер.  

Джерело: американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, NASA)

Деталі: 20 серпня корпорація "Роскосмос" повідомила, що російська станція "Луна-25" зіткнулася з Місяцем і перестала існувати. Причина – "позаштатна ситуація".

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21 серпня Роскосмос опублікував оцінку місця падіння апарату. 

22 серпня команда LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) і команда LRO Mission Operations змогли розробити і відправити команди космічному апарату LRO, щоб зробити знімки місця падіння.

24 серпня знімки було зроблено. 

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Команда LROC порівняла знімки, зроблені до зіткнення, і послідовність знімків, зроблених після нього, і виявила невеликий новий кратер.

 
Новий кратер на Місяці: ймовірно, там розбилася російська станція "Луна-25"
NASA

До цього цю ділянку востаннє фотографували в червні 2022 року. Отже, кратер утворився десь після цієї дати. 

Оскільки цей новий кратер розташований близько до передбачуваної точки зіткнення з "Луною 25", команда LRO схиляється до того, що він виник внаслідок провалу російської місії, а не від природного чииника.

Збільшене в 4 рази зображення місця падіння Луни-25 з LRO
Збільшене в 4 рази зображення місця падіння Луни-25 з LRO
NASA

Новий кратер має діаметр близько 10 метрів і розташований на 57,865 градусів південної широти і 61,360 градусів східної довготи на висоті близько мінус 360 метрів. 

Точка зіткнення була на крутому (понад 20 градусів) внутрішньому краю кратера Понтекулан G, приблизно за 400 кілометрів від запланованої точки приземлення "Луни 25" на 69,545 градусів південної широти, 43,544 градусів східної довготи.

Теми: космосРосіянаука
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