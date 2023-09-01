NASA опублікувала знімки місця падіння російської "Луни"
Американська космічна агенція опублікувала знімки місця на Місяці, де, ймовірно, розбилася російська космічна станція "Луна-25": там помітно новий кратер.
Джерело: американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, NASA)
Деталі: 20 серпня корпорація "Роскосмос" повідомила, що російська станція "Луна-25" зіткнулася з Місяцем і перестала існувати. Причина – "позаштатна ситуація".
21 серпня Роскосмос опублікував оцінку місця падіння апарату.
22 серпня команда LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) і команда LRO Mission Operations змогли розробити і відправити команди космічному апарату LRO, щоб зробити знімки місця падіння.
24 серпня знімки було зроблено.
Команда LROC порівняла знімки, зроблені до зіткнення, і послідовність знімків, зроблених після нього, і виявила невеликий новий кратер.
До цього цю ділянку востаннє фотографували в червні 2022 року. Отже, кратер утворився десь після цієї дати.
Оскільки цей новий кратер розташований близько до передбачуваної точки зіткнення з "Луною 25", команда LRO схиляється до того, що він виник внаслідок провалу російської місії, а не від природного чииника.
Новий кратер має діаметр близько 10 метрів і розташований на 57,865 градусів південної широти і 61,360 градусів східної довготи на висоті близько мінус 360 метрів.
Точка зіткнення була на крутому (понад 20 градусів) внутрішньому краю кратера Понтекулан G, приблизно за 400 кілометрів від запланованої точки приземлення "Луни 25" на 69,545 градусів південної широти, 43,544 градусів східної довготи.