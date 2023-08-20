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Російська станція "Луна-25" розбилася об Місяць через тиждень після зльоту

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 12:05
Російська станція Луна-25 розбилася об Місяць через тиждень після зльоту
фото: роскосмос

Роскосмос повідомив, що російська станція "Луна-25" зіткнулася з Місяцем і перестала існувати.

Джерело: Роскосмос

Деталі: За словами росіян, станція "перейшла на нерозрахункову орбіту, зіткнулася з Місяцем і припинила своє існування".

У суботу відомство повідомляло, що сталася "позаштатна ситуація", не уточнивши, яка.

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Посадка "Луны-25" на супутник Землі була запланована на 21 серпня.

Довідка: З космодрому Східний 11 серпня відбувся запуск ракети-носія "Союз-2.1б" із першою за майже 50 років російською місячною станцією "Луна-25".

Місцем приземлення було обрано район у південній полярній області Місяця, де виявлено ознаки водяного льоду.

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Попередня місія "Луна-24" була відправлена 1976 року і доставила на землю 170 г місячного ґрунту.

Теми: Росіянаукакосмос
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