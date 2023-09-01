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Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 1 вересня 2023, 15:14
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс Сармат, яким лякав Путін
ВИПРОБУВАННЯ РАКЕТИ "САРМАТ" ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що стратегічний ракетний комплекс "Сармат" поставили на бойове чергування, президент країни-агресора Володимир Путін анонсував його розгортання ще 23 лютого 2023 року.

Джерело: "Интерфакс", Meduza

Деталі: Про перші успішні випробування "Сармата" Міноборони Росії оголосило у квітні 2022 року. Проте 20 лютого 2023 року, коли президент США Джо Байден відвідував Київ, росіяни провели невдале випробування ракети "Сармат".

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Довідково: "Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони і вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

Що було раніше: У червні 2023 року російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з випускниками військових хвалився найновішими зразками зброї в армії та погрожував поставити на бойве чергування нові пускові установки "Сармат" з новою важкою ракетою. Він також запевняв, що плани з підвищення потенціалу всіх компонентів російських збройних сил будуть реалізовані повністю.

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Теми: Росіязброя
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