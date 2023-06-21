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Путін знову лякає Україну та світ "Сарматами": пообіцяв встановити на бойове чергування

Станіслав ПогоріловСереда, 21 червня 2023, 17:29
Путін знову лякає Україну та світ Сарматами: пообіцяв встановити на бойове чергування
Володимир Путін, фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з випускниками військових вирішив похвалився найновішими зразками зброї в армії та знову почав погрожувати поставити на бойве чергування нові пускові установки "Сармат" з новою важкою ракетою.

Джерело: російські пропагандисти "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Найближчим часом на бойове чергування заступлять перші пускові установки комплексу "Сармат" із новою важкою ракетою".

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Деталі: У червні минулого року Путін на подібній зустрічі також обіцяв поставити "Сармати" на бойове чергування до кінця 2022 року. Але цього не відбулося.

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Лідер країни-агресора похвалився, що до складу Військово-морського флоту Росії було введено головний підводний човен проєкту "Борей-А", а в січні 2023 року на бойове чергування вийшов фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков".

Також, за його словами, "озброєння російської ядерної тріади дають змогу ефективно і гарантовано забезпечити стратегічне стримування і підтримувати глобальний баланс сил".

Путін почав переконувати, що близько половини частин ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) оснащені новітніми комплексами "Ярс", і зараз проводиться переозброєння на сучасні ракетні системи з гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард".

Крім іншого, російський диктатор запевняє, що у війні в Україні окупанти застосовують новітніх зразків бронетехніки, систем протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ), ракетних комплексів у вирішення бойових завдань спеціальної військової операції (СВО).

Він також вирішив запевнити випускників у тому, що плани з підвищення потенціалу всіх компонентів російських збройних сил будуть реалізовані повністю.

Довідково: "Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони і вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

Теми: Путінвійназброя
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