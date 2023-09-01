Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових – ОГП

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 1 вересня 2023, 16:04
Міноборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових – ОГП
Ілюстративне фото Getty Images

Міністерство оборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових ЗСУ, уклавши додаткову угоду з комерційною структурою на суму 430 млн грн.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних сил України, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що додатковою угодою до договору була передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення їхніх потреб.

Зокрема, йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн. "Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Наразі судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Закупівлі харчів Міноборони тепер публічні, але схеми Резнікова досі живі

Теми: Міноборонидержзакупівлігроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Міноборони
Новий випуск УП.Чат: курткогейт, заміна Резнікова та трагедія у Дніпрі
У Міноборони закликали ЗМІ не поширювати дискредитаційні тексти про закупівлю гаубиць
Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: