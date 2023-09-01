Міноборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових – ОГП

Міністерство оборони закупило мільйон неякісних продуктових наборів для військових ЗСУ, уклавши додаткову угоду з комерційною структурою на суму 430 млн грн.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних сил України, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством".

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Деталі: Повідомляється, що додатковою угодою до договору була передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення їхніх потреб.

Зокрема, йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн. "Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Наразі судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави.

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