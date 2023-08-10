Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"

Журналісти з’ясували, як ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася в три рази під час доставки.

Джерело: розслідування ZN.UA

Деталі: Як зазначають журналісти, ще влітку 2022 року українські виробники били на сполох, що Міністерство оборони не оголошує вчасно закупівель зимового одягу для бійців. Адже доставити тканину з Азії, пошити — це все місяці. Ці місяці було втрачено саме з вини міністерства та інших урядовців, які вчасно не вирішили проблемних питань, вважають розслідувачі.

Восени 2022 року українське Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою "Vector avia hava araçlari" на поставку зимового одягу. За даними джерел видання, ця фірма лише у жовтні—грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

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Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 доларів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 доларів.

Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні, зазначають розслідувачі.

За їхніми даними, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетом і зимовою теплою курткою.

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У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.

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Маржа залишилася на турецькій фірмі Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя.

У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження щодо цього одягу. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням".

А зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором №VV2022- М1708, кордон у Молдові перетинав із документами 27 500 дол. за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 дол. Понад те, куртки з цієї партії вже продаються на OLX.

Що передувало: У червні ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексначальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький отримали нові підозри від СБУ, зокрема і через закупівлю неякісного зимового одягу за кордоном.