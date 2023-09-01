Освітня "Мрія" – Зеленський презентував застосунок для школярів

1 вересня Президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній проєкт "Мрія".

Джерело: Офіс Президента

Деталі: Мета проєкту, як зазначають на сайті, – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку.

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Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза ним.

Зокрема в застосунку є контент для учнів, розклад, план дня, "Мрія ID" – цифровий контент для дитини, аналіз успішності дитини, спілкування між вчителем та батьками, матеріали для навчання, сповіщення про повітряну тривогу і зокрема для батьків, яким можна надіслати повідомлення, коли дитина в укритті.

Зеленський також зазначив, що майже мільйон українських дітей буде вчитися онлайн. Ще майже мільйон у змішаному форматі, більшість в Україні. І за стосунок зробить навчальний процес легшим для усіх.

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Пряма мова Зеленського: "Дуже важливо, що "Мрія" нарешті зробить життя вчителів легшим. Прибираємо максимум папірців. Усілякі форми, які зараз треба заповнювати. Максимум уваги вчителя – тому, щоб навчати, а не витрачати час"

Деталі: Згодом до "Мрії" планують всю освітню систему, дошкільні заклади та більше допомоги батькам. Проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.

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