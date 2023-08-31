Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 22:06
Новація для школярів та партія медеваків: звернення Зеленського
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про постачання великої партії броньованих медичних автівок для вивезення поранених з поля бою.

Джерело: Володимир Зеленський у зверненні 31 серпня

Деталі: Президент повідомив, що провів селектор з військовими та урядовцями, зокрема говорили про результати нової української зброї дальністю 700 кілометрів.

Реклама:

Також президент анонсував новацію для школярів, про яку оголосять у п’ятницю, 1 вересня.

Пряма мова: "Іще одна нарада – щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віцепрем'єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі.

Провів нараду щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів. Будуть вагомі речі. Вагомі перемовини для України". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Президент також відзначив те, що британська компанія BAE Systems починає працювати в Україні.

Пряма мова: "Світ дуже добре знає цю компанію. А наші воїни вже дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, артилерію – L119 та M777, бронетехніку – CV90, дуже потужну.

Компанія починає працювати в Україні. Наша мета – щоб усю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже за певними позиціями виробництво є, а буде за всіма необхідними".

Теми: ЗеленськийосвітаЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією

фотоУ Севастополі горить десантний корабель класу "Ропуха" та субмарина "Кіло" – експерти OSINT

Путін зустрівся з Кім Чен Ином на космодромі

Над Одещиною вночі збили 32 "Шахеди", через влучання постраждали 7 водіїв вантажівок

відео, оновленоУ Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами

РФ купує санкційні деталі для літаків через "дружні" країни: в лідерах ОАЕ, Китай і Туреччина

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Зеленський звернувся до студентів КПІ: Кожна "бавовна" у ворога – результат освіти
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
Останні новини
11:43
В центральних і східних областях України попередили про загрозу балістики
11:41
У Лаврова погрожують "карою" за добивання Кримського мосту
11:22
Заборона української агропродукції: Угорщина обіцяє розширити заходи після 15 вересня
11:19
У Китаї полюють на 70 крокодилів, які втекли з ферми під час повені
10:59
80% обладнання теплоелектроцентралей відремонтовано до опалювального сезону – Шмигаль
10:57
Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією
10:45
В Україні зростає кількість ДТП з травмованими й загиблими: в антирейтингу три області
10:36
відео, фотоСили оборони показали наслідки нічної атаки на Одещину
10:34
Окупанти гатять з усіх видів зброї по 9 областях, Луганщину накриває штурмова авіація – ОВА
10:33
Телескоп Вебба виявив докази існування океану на екзопланеті: вчені кажуть, там може бути життя
Усі новини...
Реклама: