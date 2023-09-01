Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 17:15
У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв
ФОТО "БЕЛТА"

У Білорусі в п'ятницю, 1 вересня, розпочалися військові навчання "Бойове братство-2023" країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в Україні запевнили, що хвилюватися не варто. 

Джерело: Deutsche Welle, командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Деталі: За даними DW, у навчання беруть участь понад 2,5 тисячі військових з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану, та Таджикистану з 500 одиницями озброєння, військової та спеціальної техніки. Член ОДКБ Вірменія не бере участі в навчаннях.

Реклама:

Дослівно: "До 6 вересня на полігонах "Брестський", "Гожський", "Доманівський", "Обуз-Леснівський", "Чепелеве" та "Лесище" мають проходити злагодження колективних сил оперативного реагування та спеціальні навчання з силами і засобами розвідки, засобами матеріально-технічного забезпечення військ, спільним формуванням радіаційного, хімічного і біологічного захисту та медичного забезпечення.

В Островецькому районі йтимуть тренування рятувальних підрозділів забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки населення".

Деталі: У відповідь на навчання в Білорусі, командувач Обʼєднаних Сил Сергій Наєв повідомив, що кількість військових там недостатня для створення наземного наступального угруповування, водночас Сили Оборони підсилять оборону державного кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування".

Передісторія

  • Глава польського МВС Маріуш Камінський 1 вересня заявив, що у разі виникнення "серйозних інцидентів" на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до "серйозних кроків".
  • 15 серпня російські диверсанти намагалися проникнути в Україну на кордоні із Чернігівською областю, окупантів накрила українська артилерія і ворог з втратами відступив. 

Теми: кордонБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
кордон
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: