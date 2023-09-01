У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв

У Білорусі в п'ятницю, 1 вересня, розпочалися військові навчання "Бойове братство-2023" країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в Україні запевнили, що хвилюватися не варто.

Джерело: Deutsche Welle, командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Деталі: За даними DW, у навчання беруть участь понад 2,5 тисячі військових з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану, та Таджикистану з 500 одиницями озброєння, військової та спеціальної техніки. Член ОДКБ Вірменія не бере участі в навчаннях.

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Дослівно: "До 6 вересня на полігонах "Брестський", "Гожський", "Доманівський", "Обуз-Леснівський", "Чепелеве" та "Лесище" мають проходити злагодження колективних сил оперативного реагування та спеціальні навчання з силами і засобами розвідки, засобами матеріально-технічного забезпечення військ, спільним формуванням радіаційного, хімічного і біологічного захисту та медичного забезпечення.

В Островецькому районі йтимуть тренування рятувальних підрозділів забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки населення".

Деталі: У відповідь на навчання в Білорусі, командувач Обʼєднаних Сил Сергій Наєв повідомив, що кількість військових там недостатня для створення наземного наступального угруповування, водночас Сили Оборони підсилять оборону державного кордону.

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Пряма мова: "Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування".

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