Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 17:15
У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв
ФОТО "БЕЛТА"

У Білорусі в п'ятницю, 1 вересня, розпочалися військові навчання "Бойове братство-2023" країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в Україні запевнили, що хвилюватися не варто. 

Джерело: Deutsche Welle, командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Деталі: За даними DW, у навчання беруть участь понад 2,5 тисячі військових з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану, та Таджикистану з 500 одиницями озброєння, військової та спеціальної техніки. Член ОДКБ Вірменія не бере участі в навчаннях.

Реклама:

Дослівно: "До 6 вересня на полігонах "Брестський", "Гожський", "Доманівський", "Обуз-Леснівський", "Чепелеве" та "Лесище" мають проходити злагодження колективних сил оперативного реагування та спеціальні навчання з силами і засобами розвідки, засобами матеріально-технічного забезпечення військ, спільним формуванням радіаційного, хімічного і біологічного захисту та медичного забезпечення.

В Островецькому районі йтимуть тренування рятувальних підрозділів забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки населення".

Деталі: У відповідь на навчання в Білорусі, командувач Обʼєднаних Сил Сергій Наєв повідомив, що кількість військових там недостатня для створення наземного наступального угруповування, водночас Сили Оборони підсилять оборону державного кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування".

Передісторія

  • Глава польського МВС Маріуш Камінський 1 вересня заявив, що у разі виникнення "серйозних інцидентів" на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до "серйозних кроків".
  • 15 серпня російські диверсанти намагалися проникнути в Україну на кордоні із Чернігівською областю, окупантів накрила українська артилерія і ворог з втратами відступив. 

Теми: кордонБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
кордон
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: