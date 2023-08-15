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Російські диверсанти намагались проникнути в Україну на Чернігівщині – Наєв

Альона Мазуренко Вівторок, 15 серпня 2023, 10:33
Російські диверсанти намагались проникнути в Україну на Чернігівщині – Наєв
фото з ТГ Наєва

Російські диверсанти намагалися проникнути в Україну на кордоні із Чернігівською областю, окупантів накрила українська артилерія і ворог з втратами відступив. 

Джерело: командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram

Дослівно: "У Північній операційній зоні, в межах Новгород-Сіверської територіальної громади, припинено чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку Російської Федерації.

Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій.

Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було нанесене вогневе ураження з артилерії".

Деталі: Також, за словами Наєва, одразу до держкордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з 5 та 7 бойовиків відповідно.

Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку.

Теми: НаєвЧернігівська областькордонвійна
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