Російські диверсанти намагались проникнути в Україну на Чернігівщині – Наєв
Російські диверсанти намагалися проникнути в Україну на кордоні із Чернігівською областю, окупантів накрила українська артилерія і ворог з втратами відступив.
Джерело: командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram
Дослівно: "У Північній операційній зоні, в межах Новгород-Сіверської територіальної громади, припинено чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку Російської Федерації.
Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій.
Відразу за рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було нанесене вогневе ураження з артилерії".
Деталі: Також, за словами Наєва, одразу до держкордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.
За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з 5 та 7 бойовиків відповідно.
Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку.