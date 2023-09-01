Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що незабаром у нього буде зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Путіна

Пряма мова: "Досить скоро у нас будуть заходи, і зустріч буде з головою Китайської Народної Республіки. Він мене називає своїм другом, я із задоволенням називаю його своїм другом, тому що це людина, яка дуже багато особисто робить для розвитку російсько-китайських відносин і зв'язків, до того ж у найрізноманітніших сферах".

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