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Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 18:10
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що незабаром у нього буде зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Путіна

Пряма мова: "Досить скоро у нас будуть заходи, і зустріч буде з головою Китайської Народної Республіки. Він мене називає своїм другом, я із задоволенням називаю його своїм другом, тому що це людина, яка дуже багато особисто робить для розвитку російсько-китайських відносин і зв'язків, до того ж у найрізноманітніших сферах".

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Передісторія:

  • Раніше агентство Bloomberg писало, що Путін погодився відвідати Китай – цей вояж стане його першою поїздкою за кордон після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Теми: КитайРосія
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