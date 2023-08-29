Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 17:20
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін. скриншот

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін погодився відвідати Китай – цей вояж стане його першою поїздкою за кордон після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Джерело: агентству Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум "Один пояс, один шлях" у жовтні, за словами трьох людей, ознайомлених із цим питанням. 

Реклама:

Російський диктатор прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході, повідомило одне із джерел.

За словами двох співрозмовників, президент РФ готовий відвідувати лише ті країни, де його спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку, і Китай є одним із таких місць.

Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер на його арешт у березні у зв’язку з незаконними депортаціями українських дітей. Водночас, за повідомленнями Кремля, він відвідував окуповані Росією території України.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Минулого тижня очільник Росії пропустив саміт БРІКС у ПАР після того, як тамтешній уряд ясно дав зрозуміти, що йому доведеться виконати наказ суду про арешт Путіна.

Путін також сказав прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що він не візьме участь у саміті G20 наступного місяця, хоча Індія не є підписантом Римського статуту, на підставі якого діє МКС.

Китай також не підписав Римський статут, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідував лише сусідні країни колишнього Радянського Союзу та Іран, який постачає безпілотники російським військовим.

Востаннє Путін відвідав Китай у лютому 2022 року — менше ніж за три тижні до того, як віддав наказ про вторгнення. Тоді він відвідав Зимові Олімпійські ігри в Пекіні та провів переговори з Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Проблема для Путіна: які наслідки вже має ордер МКС на арешт президента РФ.

Теми: Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Путін
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: