Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін погодився відвідати Китай – цей вояж стане його першою поїздкою за кордон після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Джерело: агентству Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум "Один пояс, один шлях" у жовтні, за словами трьох людей, ознайомлених із цим питанням.

Реклама:

Російський диктатор прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході, повідомило одне із джерел.

За словами двох співрозмовників, президент РФ готовий відвідувати лише ті країни, де його спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку, і Китай є одним із таких місць.

Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер на його арешт у березні у зв’язку з незаконними депортаціями українських дітей. Водночас, за повідомленнями Кремля, він відвідував окуповані Росією території України.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Минулого тижня очільник Росії пропустив саміт БРІКС у ПАР після того, як тамтешній уряд ясно дав зрозуміти, що йому доведеться виконати наказ суду про арешт Путіна.

Путін також сказав прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що він не візьме участь у саміті G20 наступного місяця, хоча Індія не є підписантом Римського статуту, на підставі якого діє МКС.

Китай також не підписав Римський статут, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідував лише сусідні країни колишнього Радянського Союзу та Іран, який постачає безпілотники російським військовим.

Востаннє Путін відвідав Китай у лютому 2022 року — менше ніж за три тижні до того, як віддав наказ про вторгнення. Тоді він відвідав Зимові Олімпійські ігри в Пекіні та провів переговори з Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Проблема для Путіна: які наслідки вже має ордер МКС на арешт президента РФ.