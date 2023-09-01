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УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 20:25
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
НІЧНА АТАКА ДРОНІВ НА ПСКОВ 30 СЕРПНЯ. СКРИНШОТ

Аеродром у російському Пскові вночі 30 серпня атакували українські безпілотники.

Джерело: співрозмовники УП у військових колах

Деталі: "Українська правда" отримала в розпорядження відео, на якому зафіксовано безпосередньо момент ураження та вибуху транспортних літаків Іл-76 після атаки українських дронів.

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Передісторія: 

  • 31 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атака безпілотників на російські військово-транспортні літаки Іл-76 у Пскові вночі 30 серпня була здійснена з території Росії.
  • Буданов не уточнив, хто здійснив атаку, співробітники ГУР, чи партизани. Він також відмовився сказати, які саме безпілотники були використані та не назвав їхню кількість. Джерело УП, в свою чергу, підтвердило, що за цією атакою дронів на Псков стоїть ГУР та інші складові Сил оборони.

Теми: безпілотникивійнаРосія
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