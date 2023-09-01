УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові

Аеродром у російському Пскові вночі 30 серпня атакували українські безпілотники.

Джерело: співрозмовники УП у військових колах

Деталі: "Українська правда" отримала в розпорядження відео, на якому зафіксовано безпосередньо момент ураження та вибуху транспортних літаків Іл-76 після атаки українських дронів.

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УП отримала відео, як було уражено Іл-76 у Пскові pic.twitter.com/ASp3xhZXBA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023

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