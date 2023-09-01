Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атака безпілотників на російські військово-транспортні літаки Іл-76 у Пскові вночі 30 серпня була здійснена з території Росії.
Джерело: коментар Буданова The War Zone, Буданов у Telegram
Пряма мова Буданова: "Ми працюємо з території Росії (по аеродрому у Пскові – ред.)".
Деталі: Водночас він не уточнив, хто здійснив атаку, співробітники ГУР, чи партизани. Він також відмовився сказати, які саме безпілотники були використані та не назвав їхню кількість.
Оцінюючи бойові пошкодження літаків, Буданов повідомив, що "два були знищені і два отримали серйозні пошкодження".
Видання також отримало знімок екрану з інфрачервоної камери одного з безпілотників, який використовувався під час атаки.
Зображення, надане джерелом ГУР, показує безпосередній результат одного з ударів: він влучив у те саме місце, де два літаки зазнали пошкоджень.
Видання припускає, що паливо на борту одного з літаків стало причиною того, що два інших повністю згоріли, але "ми можемо припустити, що ціллю була та ж сама критична зона".
Видання твердить, що бомби було скинуто з безпілотників, якими керував місцевий "диспетчер", що відповідає словам Буданова про те, що це був удар, завданий всередині Росії, ймовірно, дуже близько до бази, а не з використанням автономних безпілотників дальнього радіусу дії.
Буданов у Telegram зазначив, що держава-агресор використовувала літаки для перевезення військових вантажів та особового складу повітряно-десантних військ Росії. "Цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерону крила, які розміщені у верхній частині ІЛ-76", - підкреслив він.
Нагадаємо: Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, взяв на себе відповідальність за атаку на аеродром у Курській області Росії 27 серпня.
Передісторія:
- 31 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.
- 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області. Там, як стверджувалиTelegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
- 19 серпня безпілотники атакували військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.
- Згодом джерело УП у розвідці повідомило, що внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.