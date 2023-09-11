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У Литві назвали незаконними псевдовибори Росії на окупованих територіях

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 21:57
У Литві назвали незаконними псевдовибори Росії на окупованих територіях
ГАБРІЕЛЮС ЛАНДСБЕРГІС, ФОТО РАДІО СВОБОДА

В МЗС Литви назвали незаконними фейкові вибори, проведені Росією 8-10 вересня на окупованих територіях України та пообіцяли відповідь причетним до цього особам.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова міністра закордонних справ Габріеліуса Ландсбергіса у заяві МЗС Литви

Деталі: У ній зазначили, що цей незаконний крок є ще однією відчайдушною спробою Кремля легітимізувати контроль над тимчасово окупованими територіями України, створити ілюзію неіснуючої легітимності, продовжуючи грубо порушувати міжнародне право і незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України, доповнюючи довгий список злочинів, скоєних Росією в Україні.

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"Міжнародне співтовариство ніколи не визнає результати цих фальшивих виборів. Більше того, ті, хто сприяє їх організації, повинні отримати сильну і конкретну відповідь", – наголосив Ландсбергіс.

В заяві також йдеться, що Литва підтверджує свою послідовну підтримку боротьби українського народу за свободу, суверенітет і територіальну цілісність та вимагає, щоб РФ негайно вивела свої сили з міжнародно визнаної території України.

Раніше ЄС заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій.

ВІДЕО ДНЯ

Рада Європи раніше заявила, що фіктивні "вибори", які Росія провела днями на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.

Теми: окупаціяРосіяЛитвавійна
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