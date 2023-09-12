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Акумулюємо Франків на освіту — ваші 20 гривень і збір на укриття для дітей буде закрито

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 10:00
 
Колаж УП

Вчора сталося справжнє диво: в рамках збору з фондом SavED на укриття для ліцею в Миколаєві ми отримали донат у 2 мільйони гривень.

На сьогоднішній ранок маємо близько 3 755 000 грн — і до потрібних 4 мільйонів залишилося близько 245 000 грн.

Ми виходимо на фінішну пряму і оголошуємо унікальний збір-день – ВСІ ПО 20. Вчергове доводимо, що маленьких донатів не існує. Сьогодні просимо всіх наших читачів закинути 20 гривень на наш збір. Всього 20 гривень — і у дітей буде укриття.

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Посилання на банку: monobank.ua

Номер картки банки: 5375 4112 0721 7238

Ми всі разом робимо внесок у безпечну освіту для наших дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Репортаж та сюжет УП з ліцею.

Просимо вас про поширення та донати Читачі УП, долучайтеся!

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