Росія висилає двох американських дипломатів, яких звинувачує у шпигунстві

Міністерство закордонних справ Росії 14 вересня заявило послу США Лінн Трейсі про оголошення в РФ персонами нон грата першого й другого секретаря американського посольства через нібито причетність до збору таємних даних.

Джерело: заява на сайті російського МЗС, цитує "Європейська правда"

Деталі: Рішення про вислання стосується першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна й другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.

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Їх зобов’язали виїхати з території Росії протягом 7-ми днів.

Дослівно МЗС РФ: "Зазначені особи вели незаконну діяльність, підтримуючи зв'язок з обвинуваченим у "конфіденційному співробітництві" з іноземною державою російським громадянином Робертом Шоновим, якому за матеріальну винагороду давали завдання, що мали на меті завдати шкоди національній безпеці Російської Федерації".

Деталі: Імена двох американських дипломатів фігурують у розслідуванні російської Федеральної служби безпеки щодо росіянина Роберта Шонова – колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоку, затриманого у серпні цього року.

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ФСБ стверджує, що з вересня 2022 року Шонов "за матеріальну винагороду" збирав інформацію про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, мобілізацію в Росії, "проблемні моменти та оцінку їхнього впливу на протестну активність населення".

Під час "допиту", відео якого ФСБ поширила наприкінці серпня, Шонов нібито зізнався, що діяв за вказівкою співробітників політичного відділу посольства США Сілліна й Бернстайна. Російська сторона казала, що хотіла їх допитати.

Цьому передувало: У лютому цього року Міністерство закордонних справ Росії передало посольству США в Москві ноту з вимогою "припинити втручання у внутрішні справи", в якій погрожувало вислати американських дипломатів, підозрюваних у "підривній діяльності".