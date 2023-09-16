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РФ атакувала ракетами, мінометами та артилерією вісім областей України

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 10:52
РФ атакувала ракетами, мінометами та артилерією вісім областей України
обстріл донеччини, фото люстративне: ова

Російська армія за добу 15-16 вересня атакувала вісім українських областей.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за добу — 4 обстріли (25 вибухів). Ворог застосував міномети, АГС, а також некеровані авіаційні ракети. Вибухи зафіксовані у Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади. Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, в результаті якої згоріли 2 приватних житлових будинки. Один житловий будинок частково пошкоджено.

Дніпропетровщина: сьогодні з самого ранку російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наслідки атаки уточнюються. Минулося без жертв. Нікополь: вчора протягом дня — 6 обстрілів з важкої артилерії. Російські окупанти пошкодили у місті навчальний заклад. Також понівечена господарська споруда та приватне підприємство. Обірвана лінія електропередач. Надвечір агресор обстріляв Нікополь. По місту він відкрив вогонь з важкої артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька: за минулу добу військовослужбовці рф здійснили 54 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малинівки, Білогір'я, Роботиного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог вдарив 2 авіабомбами по Оріхову й обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне. Внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх доправлено до лікувальної установи. Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

Харківщина: протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Ворог з артилерії обстріляв м. Куп’янськ. Інформація про загиблих або поранених осіб та пошкодження об’єктів інфраструктури не надходила. Внаслідок обстріляв с. Копанки Ізюмського району, ймовірно, керованою авіабомбою, повністю знищено приватний житловий будинок, ще 2 будинки пошкоджено. Інформація про постраждалих осіб не надходила.

Луганщина: під тиском противника з неба — Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 145 обстрілів (529 снарядів).

Донеччина: минулої доби по населеним пунктам області росіяни здійснили 12 обстрілів із РСЗВ "Град" та артилерії. Під вогонь потрапили 8 населених пунктів області: Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, с.Богоявленка, с.Дружба, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, смт Зарічне. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 2 багатоквартирних), ЛЕП. За добу по області — одну людину поранено.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 69 обстрілів (325 снарядів), з них по м. Херсон — 6 обстрілів (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів області; територію підприємства у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Теми: війнаобстріл
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