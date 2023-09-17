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"Джонсон помиляється": МЗС Британії відреагувало на критику щодо повільної допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 16:42
Джонсон помиляється: МЗС Британії відреагувало на критику щодо повільної допомоги Україні
Джеймс Клеверлі, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що експрем’єр Борис Джонсон помиляється, коли різко критикує Лондон через зволікання з відправленням зброї в Україну.

Джерело: Клеверлі в ефірі Sky News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова британського МЗС підкреслив, що за прем’єрства Джонсона Британія надала Україні протитанкові ракетні комплекси NLAW, "які відіграли важливу роль в обороні Києва", й він "віддає належне його лідерству в цьому питанні".

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Водночас, додав Клеверлі, це лідерство продовжилось і за прем’єрства Ріші Сунака.

"Ми були першими в світі, хто передав бойові танки, інші країни світу потім наслідували наш приклад. Ми першими взяли на себе зобов'язання щодо підготовки пілотів винищувачів, потім інші країни наслідували наш приклад. Ми були першими, хто взяв на себе зобов'язання щодо тих ракет дальнього радіусу дії, які допомагають українцям у їхній боротьбі на півдні та південному сході України", – зазначив міністр.

Голова МЗС Британії підкреслив, що "серйозно ставиться до коментарів" Джонсона, але стверджує, що список озброєнь, вже наданих Лондоном Україні, є "доказом того, що він помиляється в цьому питанні".

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Що передувало: У колонці для газети The Spectator ексглава британського уряду Борис Джонсон закликав уряд Британії припинити зволікати і відправити більше зброї в Україну. Він заявив, що Британія повинна прискорити надання військової підтримки Києву, інакше існує потенційний ризик катастрофічної перемоги Владіміра Путіна.

Він також говорив, що не вірить у можливість досягти компромісу із президентом Росії Владіміром Путіним щодо врегулювання російсько-української війни.

Теми: Велика Британіядопомога Україні
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