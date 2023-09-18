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По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 14:41
По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України
протест фермерів у Болгарії, фото: БТА

У Болгарії фермери та власники переробних підприємств вивели важку техніку на транспортні розв'язки, протестуючи проти рішення парламенту не продовжувати заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Forbes Bulgaria

Деталі: У зв’язку з протестами заблокована ціла низка автошляхів по всій країні – прикордонні переходи, головні дороги та шосе. Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест.

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Вони закликали громадян здійснювати поїздки тільки в разі крайньої необхідності, попередивши, що головними дорогами країни пересувається важка сільськогосподарська техніка. 

Протестувальники вимагають продовження заборони на імпорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку з України, а також введення заборони на імпорт нерафінованої олії, свіжих та заморожених фруктів та овочів, молока та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.

Фермерська спільнота також вимагає виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року та зняти обмеження на розмір допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.

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Серед вимог – виділення необхідних коштів для переоформлення існуючих та надання нових державних дотацій, у тому числі мінімальних дотацій виробникам винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також виробникам тваринницької продукції та меду.

Протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вже вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені, заявив глава уряду Микола Денков.

Крім цього, за його словами, деякі з цих вимог пов'язані зі схваленням Єврокомісії.

"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття зернової заборони не можуть ухвалювати тільки виробники", – сказав Денков.

Міністр сільського господарства Кирил Витєв запросив протестувальників на переговори і заявив, що після скасування Єврокомісією заборони на імпорт з України будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.

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Теми: Болгаріязерно
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