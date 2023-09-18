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Брюссель наполягає на компромісі щодо агроімпорту й чекає кроків від України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 15:19
Брюссель наполягає на компромісі щодо агроімпорту й чекає кроків від України
прапори ЄС, фото Getty Images

У Єврокомісії заявили, що в понеділок по обіді Україна має представити кроки для запровадження контролю за своїм агроекспортом та наполягають на компромісному варіанті вирішення агросуперечки попри рішення Польщі, Угорщини і Словаччини.

Джерело: речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у понеділок в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Речниця відмовилась коментувати односторонні заборони, які ввели три країни – Польща, Угорщина і Словаччина – на ввезення української агропродукції попри те, що було досягнуто компромісного варіанту стосовно української продукції.

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"Стосовно оголошень, які ми чули на вихідних, на цьому етапі ми не можемо коментувати, ми досі аналізуємо заходи (Польщі, Угорщини і Словаччини. – Ред.)", – сказала вона.

Феррер нагадала, що торгова політика є винятковою компетенцією ЄС, а не країн-членів, тому зараз Єврокомісія має оцінити введені заходи, щоб вирішити, якими будуть наступні кроки.

Вона ще раз підтвердила, що обмеження на ввезення до ЄС деяких видів української продукції, які діяли до 15 вересня, більше не потрібні. Феррер також відмовилась відповідати на всі запитання преси стосовно потенційного позову України проти трьох країн ЄС.

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"Домовленість, яка у нас є з Україною зараз, це те, що вони запровадять систему для контролю експорту у наступні 30 днів, але також (що вони) готові з 16 вересня, тобто з суботи, до деяких конкретних дій, щоб гарантувати, що не буде зростання експорту цих продуктів до ЄС. 

У нас буде ще одна зустріч координаційної платформи цього вечора, на якій ми обговоримо це, і де Україна презентує заходи, які вона запровадила, і план дій", – сказала речниця.

"Але ми повинні наполягти, що нашим фокусом зараз є гарантувати, що система, яку ми оголосили у п’ятницю, працює, і що ми продовжуємо конструктивну взаємодію, як це відбувалось у рамках координаційної платформи, яка, як я сказала, продовжить зустрічі та обговорення цього вечора", – додала Феррер.

Що передувало: У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, ПольщаУгорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Теми: Єврокомісіязерноторгівля
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