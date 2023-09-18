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На Таврійському напрямку різко зросли втрати ворога – Штупун

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 20:45
На Таврійському напрямку різко зросли втрати ворога – Штупун
Олександр Штупун. фото з сайту "Армія Inform"

На Таврійському напрямку за останню добу значно зросли втрати ворога, але "м'ясні" штурми тривають з високою інтенсивністю.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами офіцера, за добу 17 вересня загальні втрати ворога на Таврійському напрямку різко зросли і склали 313 осіб. Перед цим 3 дні поспіль вони трималися в районі 200 осіб.

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Техніки ворог у неділю втратив також більше, ніж завжди, в 1,5 раза – 31 одиницю. Серед них 4 гармати, засіб протиповітряної оборони та 3 одиниці спецтехніки.

Щодо ситуації поблизу Мар'їнки, за словами Штупуна, противник має кількісну перевагу в живій силі і продовжує тактику "м'ясних" штурмів.

Пряма мова: "Ворог, на жаль, має кількісно більший людський потенціал, резерви окупанти підтягують постійно. Але колись і вони закінчаться.

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Вони вже зараз погано вмотивовані, але піхоту і далі женуть на штурми Мар'їнки. Щодоби ми фіксуємо близько 10 спроб. І сьогодні за світловий день вже 10 спроб зафіксовано.

Російській пропаганді потрібне якесь підживлення і вони будуть намагатися взяти Мар'їнку, щоб показати хоч щось своєму електорату. Але наразі нічим, окрім своїх втрат, пропагандисти похвалитися не можуть".

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