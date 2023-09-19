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Україна може заборонити імпорт польських овочів – торгпред

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 18:11
Україна може заборонити імпорт польських овочів – торгпред
Ілюстративне фото Getty Images

Україна найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі, повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Тараса Качки польському виданню Rzeczpospolita

Деталі: Качка заявив, що після п'яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, і саме тому Київ подав звернувся до Світової організації торгівлі.

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Відтоді, за його словами, українська сторона не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу. Для Києва було важливо не лише те, що Польща продовжила заборону, але й те, що вона поширила її на більшу кількість продуктів – борошно та зерновий шрот. 

"Головна причина для нас – довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю", – підкреслив Качка.

Він пояснив, що Україна пішла на цей крок, щоб "переконати" Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС.

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Качка додав, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, а прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. 

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону.

Теми: ЄСімпортПольща
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