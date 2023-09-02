Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про статті 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

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Коломойському вручили підозру.

далі буде... pic.twitter.com/nwYqksrfhf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2023

За даними УП, підозру було вручено при обшуку. Прокурори будуть клопотати про тримання під вартою з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків.

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Подробиці обіцяють згодом.

Оновлено: СБУ офіційно підтвердила вручення підозри.

Спецслужба зазначає: встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.



Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

Що передувало: В лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводили обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Тоді було відомо, що розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".