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Уряд визначився з новою кандидатурою на посаду глави ФДМУ – джерело

Роман Романюк, Роман ПетренкоСубота, 2 вересня 2023, 13:17
Уряд визначився з новою кандидатурою на посаду глави ФДМУ – джерело
фото: facebook

Новою главою Фонду держмайна буде Ольга Піщанська, повідомили джерела "Української правди".

Джерело: співрозмовники УП в уряді

Деталі: Піщанська, яка зараз є очільницею Антимонопольного комітету, стане главою ФДМ замість Рустема Умерова.

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Той, своєю чергою, стане новим головою Міноборони замість Олексія Резнікова.

Також за даними УП на місце Піщанської в АМКУ розглядають очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Теми: ФДМАнтимонопольний комітетМіноборони
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