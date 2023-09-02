Уряд визначився з новою кандидатурою на посаду глави ФДМУ – джерело
Субота, 2 вересня 2023, 13:17
Новою главою Фонду держмайна буде Ольга Піщанська, повідомили джерела "Української правди".
Джерело: співрозмовники УП в уряді
Деталі: Піщанська, яка зараз є очільницею Антимонопольного комітету, стане главою ФДМ замість Рустема Умерова.
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Той, своєю чергою, стане новим головою Міноборони замість Олексія Резнікова.
Також за даними УП на місце Піщанської в АМКУ розглядають очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.