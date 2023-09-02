Влада готує заміну керівників Міноборони і Мінкультури − джерела
У команді президента обговорюють, що наступного тижня у Кабміні може відбутися два призначення − міністра оборони та міністра культури.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у владі
Деталі: За даними джерел УП, планується, що президент внесе в Раду пропозицію на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та запропонує нового міністра оборони − нинішнього очільника ФДМУ Рустема Умєрова.
Окрім цього, парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики.
Потенційною кандидаткою на цю позицію джерела УП називають Юлію Федів, яка очолювала Український культурний фонд.
Для довідки: Юлія Федів у 2018-2021 роках очолювала "Український культурний фонд".
У вересні 2021 року Федів повідомила, що проти неї порушене кримінальне провадження.
1 липня 2021 року − 1 червня 2022 року була директоркою ГО "Громадське телебачення".
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Передісторія:
- 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
- 19 серпня Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.
- Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова 23 серпня заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.
- 28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.
- 27 липня парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.