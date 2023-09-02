Влада готує заміну керівників Міноборони і Мінкультури − джерела

У команді президента обговорюють, що наступного тижня у Кабміні може відбутися два призначення − міністра оборони та міністра культури.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у владі

Деталі: За даними джерел УП, планується, що президент внесе в Раду пропозицію на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та запропонує нового міністра оборони − нинішнього очільника ФДМУ Рустема Умєрова.

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Окрім цього, парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики.

Потенційною кандидаткою на цю позицію джерела УП називають Юлію Федів, яка очолювала Український культурний фонд.

Для довідки: Юлія Федів у 2018-2021 роках очолювала "Український культурний фонд".

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У вересні 2021 року Федів повідомила, що проти неї порушене кримінальне провадження.

1 липня 2021 року − 1 червня 2022 року була директоркою ГО "Громадське телебачення".

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