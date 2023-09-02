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Влада готує заміну керівників Міноборони і Мінкультури − джерела

Ірина Балачук, Роман КравецьСубота, 2 вересня 2023, 08:05
Влада готує заміну керівників Міноборони і Мінкультури − джерела
Юлія Федів. Фото з Facebook

У команді президента обговорюють, що наступного тижня у Кабміні може відбутися два призначення − міністра оборони та міністра культури.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у владі  

Деталі: За даними джерел УП, планується, що президент внесе в Раду пропозицію на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та запропонує нового міністра оборони − нинішнього очільника ФДМУ Рустема Умєрова.

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Окрім цього, парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики.

Потенційною кандидаткою на цю позицію джерела УП називають Юлію Федів, яка очолювала Український культурний фонд.

Для довідки: Юлія Федів у 2018-2021 роках очолювала "Український культурний фонд".  

ВІДЕО ДНЯ

У вересні 2021 року Федів повідомила, що проти неї порушене кримінальне провадження. 

1 липня 2021 року − 1 червня 2022 року була директоркою ГО "Громадське телебачення".

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Передісторія:

  • 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
  • 19 серпня Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.
  • Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова 23 серпня заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.
  • 28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.
  • 27 липня парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Теми: МіноборониМінкультуризвільнення
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