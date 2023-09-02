Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні – посол

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 23:15
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні – посол
Наталка Цмоць, фото з її Facebook

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, зокрема, шляхом навчання суддів і судових аудиторів.

Джерело: нова посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail

Пряма мова: "Вони (українці – ред.) визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС".

Реклама:

Деталі: Цмоць прибула до Києва 15 серпня. Вона зазначила, що сподівається мати повну команду з 22 дипломатів на місці до жовтня.

"Їхні обов'язки варіюватимуться від оцінки проєктів з розмінування до фінансування програм, які можуть допомогти жінкам зайняти місця в політиці й бізнесі, звільнені чоловіками, відправленими на фронт. Її співробітники також підтримуватимуть зусилля канадських експертів з атомної безпеки, які допомагають українським колегам запобігти екологічній та ядерній катастрофі на електростанціях, які може спричинити війна", – пише видання.

Посол відзначила, що, за словами західних союзників, Україна досягає прогресу в своєму контрнаступі, який повторює військову тактику НАТО, спрямовану на обмеження людських втрат.

ВІДЕО ДНЯ

"Вони (українці – ред.) відступають, коли це необхідно, на відміну від Росії, яка веде бойові дії як у м'ясорубці", – сказала вона.

Цмоць також розповіла, що мала моторошне відчуття дежавю, коли приїхала до Києва в серпні. Вона побачила так багато місцевих жителів із відсутніми кінцівками, що це нагадало їй про роботу в Україні в 1990-х роках, коли до нової незалежної країни повернулися тисячі солдатів з війни Радянського Союзу в Афганістані.

Що передувало: 24 серпня Міністерство закордонних справ Канади повідомило, що новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць.

Теми: Канадакорупціяреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
Усі новини...
Реклама: