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Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні – посол

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 23:15
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні – посол
Наталка Цмоць, фото з її Facebook

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, зокрема, шляхом навчання суддів і судових аудиторів.

Джерело: нова посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail

Пряма мова: "Вони (українці – ред.) визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС".

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Деталі: Цмоць прибула до Києва 15 серпня. Вона зазначила, що сподівається мати повну команду з 22 дипломатів на місці до жовтня.

"Їхні обов'язки варіюватимуться від оцінки проєктів з розмінування до фінансування програм, які можуть допомогти жінкам зайняти місця в політиці й бізнесі, звільнені чоловіками, відправленими на фронт. Її співробітники також підтримуватимуть зусилля канадських експертів з атомної безпеки, які допомагають українським колегам запобігти екологічній та ядерній катастрофі на електростанціях, які може спричинити війна", – пише видання.

Посол відзначила, що, за словами західних союзників, Україна досягає прогресу в своєму контрнаступі, який повторює військову тактику НАТО, спрямовану на обмеження людських втрат.

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"Вони (українці – ред.) відступають, коли це необхідно, на відміну від Росії, яка веде бойові дії як у м'ясорубці", – сказала вона.

Цмоць також розповіла, що мала моторошне відчуття дежавю, коли приїхала до Києва в серпні. Вона побачила так багато місцевих жителів із відсутніми кінцівками, що це нагадало їй про роботу в Україні в 1990-х роках, коли до нової незалежної країни повернулися тисячі солдатів з війни Радянського Союзу в Афганістані.

Що передувало: 24 серпня Міністерство закордонних справ Канади повідомило, що новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць.

Теми: Канадакорупціяреформи
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