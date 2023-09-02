Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" – Зеленський

одне з суден, що пройшло тимчасовим коридором, фото: Олександр Кубраков у Facebook

Президент Володимир Зеленський повідомив про проходження ще двох суден українським тимчасовим "зерновим коридором".

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором".

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Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості".

Деталі: Зеленський подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.

"Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та поза його межами", – додав президент.

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Що передувало: 1 вересня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що два заблокованих через війну судна з чавуном та залізорудним концентратом вийшли з українських портів в напрямку Босфору.

За словами Кубракова, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Ним в першу чергу користуються судна, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

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