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Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 23:53
Ще два судна успішно пройшли тимчасовим зерновим коридором – Зеленський
одне з суден, що пройшло тимчасовим коридором, фото: Олександр Кубраков у Facebook

Президент Володимир Зеленський повідомив про проходження ще двох суден українським тимчасовим "зерновим коридором".

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором".

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Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості".

Деталі: Зеленський подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.

"Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та поза його межами", – додав президент.

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Що передувало: 1 вересня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що два заблокованих через війну судна з чавуном та залізорудним концентратом вийшли з українських портів в напрямку Босфору. 

За словами Кубракова, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Ним в першу чергу користуються судна, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Передісторія:

  • Після виходу Росії з "зернової угоди" Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.
  • Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 26 серпня.

Теми: кораблізерноЗеленський
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