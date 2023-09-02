Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про проходження ще двох суден українським тимчасовим "зерновим коридором".
Джерело: Зеленський у Twitter
Дослівно: "Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором".
Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості".
Деталі: Зеленський подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
"Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та поза його межами", – додав президент.
Що передувало: 1 вересня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що два заблокованих через війну судна з чавуном та залізорудним концентратом вийшли з українських портів в напрямку Босфору.
За словами Кубракова, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Ним в першу чергу користуються судна, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.
Передісторія:
- Після виходу Росії з "зернової угоди" Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.
- Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 26 серпня.