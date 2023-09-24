Українські військові глибше заходять у Запорізьку область – ISW

Українські війська все глибше заходять у Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією військових аналітиків, на відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як військові російського 70-го полку (42 мотострілецька дивізія, 58 загальновійськова армія, Південний військовий округ) влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботине та Новопрокопівка.

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Окрім цього, численні російські джерела повідомили, що 22 вересня російські війська відбили українську атаку на північну Новопрокопівку. Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки.

Також ISW наголосив, що українські війська не подолали всі російські оборонні позиції поблизу Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається невідомою.

Дослівно: "Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншеї російських бойових позицій між Роботине (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно та систематично пробивається. Російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова), наприклад, є більше протитанкових окопів і бойових позицій. Однак неясно, наскільки ці посади укомплектовані".

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Ключові висновки ISW за 23 вересня: