Українські військові глибше заходять у Запорізьку область – ISW
Українські війська все глибше заходять у Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, на відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як військові російського 70-го полку (42 мотострілецька дивізія, 58 загальновійськова армія, Південний військовий округ) влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботине та Новопрокопівка.
Окрім цього, численні російські джерела повідомили, що 22 вересня російські війська відбили українську атаку на північну Новопрокопівку. Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки.
Також ISW наголосив, що українські війська не подолали всі російські оборонні позиції поблизу Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається невідомою.
Дослівно: "Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншеї російських бойових позицій між Роботине (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно та систематично пробивається. Російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова), наприклад, є більше протитанкових окопів і бойових позицій. Однак неясно, наскільки ці посади укомплектовані".
Ключові висновки ISW за 23 вересня:
- Зараз ISW готовий оцінити, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового на заході Запорізької області.
- Українські сили не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції поблизу Вербового.
- Українські війська поглиблюють своє проникнення в Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.
- Українські військові заявили, що український контрнаступ продовжиться взимку.
- Під час контрнаступу українських військ на заході Запорізької області, ймовірно, було знищено 810 Окрему морську піхотну бригаду РФ (Чорноморський флот).
- Високопоставлений український чиновник прямо підтвердив, що метою України в Бахмуті є фіксація російських військ. Закріплення російських військ у Бахмуті може пом’якшити тиск на куп’янську лінію фронту.
- Одночасні контрнаступи України в Бахмуті та на півдні України перешкоджають довгостроковим зусиллям Росії зі створення збройних сил, оскільки Росія передислоковує свої нові резерви для захисту від наступу України.
- Глава української розвідки заявив, що в результаті удару українських військ по штабу Чорноморського флоту (ЧФ) РФ у Севастополі 22 вересня поранено високопоставлене російське командування.
- Російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні в ніч з 22 на 23 вересня.
- Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький призначив колишнього керівника Роскосмосу (Російське космічне агентство) та ультранаціоналістичного діяча Дмитра Рогозіна сенатором Ради Федерації Росії від окупованої Запорізької області
- Російське інсайдерське джерело стверджувало, що російські військові повинні відновити діяльність замполітів, щоб вирішити проблеми російської армії з політичною та ідеологічною прихильністю – проблему, яку російські військові мислителі виявили у вересні 2018 року.
- Роз'єднані контингенти Групи Вагнера, які, як повідомляється, повертаються воювати в Україну, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії, не принесуть повного набору ефективності, яку Вагнер мав під керівництвом Євгенія Пригожина та Дмитра Уткіна.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі західного кордону Донецько-східної Запорізької області та на заході Запорізької області, але не досягли ніяких успіхів 23 вересня.
- Російська влада розкрадає кошти з військових об'єктів поблизу кордону з Україною.
- Програми російського уряду продовжують примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії.