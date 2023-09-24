Прем'єр Косова заявив про операцію проти озброєних людей після вбивства поліцейського

Прем'єр Косова Альбін Курті заявив про проведення силової операції проти щонайменше 30 озброєних людей у північному селі Баньске, де було вбито поліцейського.

Джерело: Курті на пресконференції після засідання Ради безпеки Косова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на KOHA

Деталі: Демонструючи фотографії, Курті сказав, що навколо монастиря в Банське знаходяться озброєні до зубів люди з військовою технікою в масках, які, за його словами, стоять за нападом на косовську поліцію.

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"Є щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів, військових або поліцейських, які знаходяться в оточенні наших сил поліції, і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки", – пояснив він.

Прем'єр зазначив, що організовані злочинні угрупування атакують Косово за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки Сербії.

"Злочинці-виконавці та їхні замовники будуть спіймані, засуджені та покарані. Уряд Косова та державні інституції готові скоординовано реагувати на злочини і терор, а також протидіяти тим, хто за цим стоїть", – додав Курті.

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Передісторія:

На півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова.

Як відомо, місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, спричинили одне з серйозних останніх загострень у відносинах між Сербією і Косово. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС