Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Косова заявив про операцію проти озброєних людей після вбивства поліцейського

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 17:25
Прем'єр Косова заявив про операцію проти озброєних людей після вбивства поліцейського
фото: KOHA

Прем'єр Косова Альбін Курті заявив про проведення силової операції проти щонайменше 30 озброєних людей у північному селі Баньске, де було вбито поліцейського.

Джерело: Курті на пресконференції після засідання Ради безпеки Косова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на KOHA

Деталі: Демонструючи фотографії, Курті сказав, що навколо монастиря в Банське знаходяться озброєні до зубів люди з військовою технікою в масках, які, за його словами, стоять за нападом на косовську поліцію.

Реклама:

"Є щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів, військових або поліцейських, які знаходяться в оточенні наших сил поліції, і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки", – пояснив він.

Прем'єр зазначив, що організовані злочинні угрупування атакують Косово за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки Сербії.

"Злочинці-виконавці та їхні замовники будуть спіймані, засуджені та покарані. Уряд Косова та державні інституції готові скоординовано реагувати на злочини і терор, а також протидіяти тим, хто за цим стоїть", – додав Курті.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.
  • В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова.
  • Як відомо, місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, спричинили одне з серйозних останніх загострень у відносинах між Сербією і Косово. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.
  • Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС

Теми: КосовоСербія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська – ISW

США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

Прикордонники не випустили за кордон вже понад 2 тисячі держслужбовців

Білорусь провела зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми

Гладковського і Букіна підозрюють у завданні збитків "Укрспецекспорту" на 13 мільйонів

ОГП відкрив справу через бійку нардепів Куницького і Дмитрука

Усі новини...
Косово
Косово відкинуло компромісну пропозицію ЄС на переговорах Белграда та Приштини
Греція заперечила заяву прем'єра Косова про наближення до визнання незалежності
Лідерка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан
Останні новини
06:10
Окупанти в Криму посилено шукають українських партизанів – спротив
05:28
Російська влада заявила про збитий БпЛА, який "летів на Москву"
04:48
Деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська – ISW
03:56
Довелося розглядати понад тисячу фейкових поправок – Арахамія про зміни до бюджету
03:04
Штати можуть запропонувати Польщі "Залізний купол" в обмін на Patriot для України – Politico
02:08
ЗМІ: В Одесі пролунали вибухи
01:58
США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
01:10
Росіяни атакували Сумщину з мінометів, скидали ВОГ
00:22
США наклали санкції на понад 40 компаній з Китаю через сприяння російській оборонці
00:15
оновленоНа Полтавщині пролунали звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: