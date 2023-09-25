Орбан знову пригрозив Україні через права угорської меншини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доки не будуть відновлені права угорців Закарпаття, Будапешт не підтримуватиме членство України в НАТО.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на Magyar Nemzet, що наводить заяву Орбана у парламенті

Деталі: Орбан під час виступу заявив, що українці роками "знущаються над угорськими школами" на Закарпатті.

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"Угорщина не підтримає членство України в НАТО, поки не буде відновлено попередні закони", – додав він.

Він також заявив, що членство України в НАТО означатиме нову війну в Європі.

"Ми побачили, що якщо Україна не відмовиться від наміру вступити до НАТО, то це лише питання часу, коли нам доведеться рахуватися з новим конфліктом, який також поставить під загрозу постачання енергоносіїв з Росії, тому ми підняли наші відносини з Центральною Азією на дружній рівень, щоб російсько-українська війна і терористична атака на "Північний потік" не стали для нас нездоланним завданням в енергозабезпеченні країни", – заявив Віктор Орбан.

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Згадав Орбан і про кризу довкола імпорту в ЄС української сільськогосподарської продукції, закликавши Брюссель не зраджувати Угорщину і повернути обмеження, які діяли до 15 вересня.

15 вересня представники України й Угорщини в Будапешті провели четверте засідання угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освіти, під час якої обговорили права угорців на Закарпатті та біженців в Україні.

Раніше цього року в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.