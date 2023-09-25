Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан знову пригрозив Україні через права угорської меншини

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 17:11
Орбан знову пригрозив Україні через права угорської меншини
Фото: gettyimages

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доки не будуть відновлені права угорців Закарпаття, Будапешт не підтримуватиме членство України в НАТО.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на Magyar Nemzet, що наводить заяву Орбана у парламенті

Деталі: Орбан під час виступу  заявив, що українці роками "знущаються над угорськими школами" на Закарпатті.

Реклама:

"Угорщина не підтримає членство України в НАТО, поки не буде відновлено попередні закони", – додав він.

Він також заявив, що членство України в НАТО означатиме нову війну в Європі.

"Ми побачили, що якщо Україна не відмовиться від наміру вступити до НАТО, то це лише питання часу, коли нам доведеться рахуватися з новим конфліктом, який також поставить під загрозу постачання енергоносіїв з Росії, тому ми підняли наші відносини з Центральною Азією на дружній рівень, щоб російсько-українська війна і терористична атака на "Північний потік" не стали для нас нездоланним завданням в енергозабезпеченні країни", – заявив Віктор Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

Згадав Орбан і про кризу довкола імпорту в ЄС української сільськогосподарської продукції, закликавши Брюссель не зраджувати Угорщину і повернути обмеження, які діяли до 15 вересня.

15 вересня представники України й Угорщини в Будапешті провели четверте засідання угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освіти, під час якої обговорили права угорців на Закарпатті та біженців в Україні.

Раніше цього року в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Теми: ОрбанУкраїнаУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Орбан
Андрій Любка: Твердження, що хлопці повернуться з фронту і наведуть порядок – це інфантильність і маячня
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: