Маркарова розповіла, який пакет допомоги для України закладено в проєкт тимчасового бюджету США

У проєкт для американського уряду про додаткове фінансування було закладено понад 6 млрд доларів на підтримку України, з яких більша частина суми – на військову допомогу.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Маркарова прокоментувала проєкт короткострокової бюджетної резолюції, обговорення якої починає Сенат і яка покликана запобігти зупинці роботи федерального уряду США, так званому шатдауну, на тлі суперечок довкола бюджетного законодавства в Конгресі. Цей проєкт має профінансувати роботу уряду США на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

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"Внесений законопроект про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема: 4,499 млрд доларів на оборонні видатки, 1,650 млрд – економічна підтримка, у тому числі пряма бюджетна", – зазначила посол.

Маркарова наголосила, що поки що це лише проєкт і в наступні дні у Конгресі триватимуть активні дискусії.

Посол також роз’яснила різницю між згадуваним раніше запитом Білого дому до Конгресу про додаткові 24 млрд доларів на підтримку України і сумою у даному проєкті.

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"24 млрд для України – це пропозиція адміністрації США на квартал (перший фінансового 2024-го року, тобто останній календарний квартал 2023 року). Зараз розглядається резолюція на 45 днів, тому що немає домовленості щодо американського бюджету на квартал і на рік. Відповідно, Сенат запропонував тимчасову резолюцію на 45 днів щоб уникнути зупинки фінансування федерального уряду", – деталізувала Маркарова.

Що передувало: У Сенаті сперечалися, чи варто включати у проєкт кошти для України, щоби скептичні до підтримки України республіканці у Палаті представників з цієї причини не відхилили його, тоді як часу на ухвалення закону й уникнення зупинки роботи уряду вкрай мало.

У Держдепі США запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду.