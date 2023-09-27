Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маркарова розповіла, який пакет допомоги для України закладено в проєкт тимчасового бюджету США

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 11:43
Маркарова розповіла, який пакет допомоги для України закладено в проєкт тимчасового бюджету США
Оксана Маркарова. ілюстративне фото з Вікіпедії

У проєкт для американського уряду про додаткове фінансування було закладено понад 6 млрд доларів на підтримку України, з яких більша частина суми – на військову допомогу.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Маркарова прокоментувала проєкт короткострокової бюджетної резолюції, обговорення якої починає Сенат і яка покликана запобігти зупинці роботи федерального уряду США, так званому шатдауну, на тлі суперечок довкола бюджетного законодавства в Конгресі. Цей проєкт має профінансувати роботу уряду США на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.  

Реклама:

"Внесений законопроект про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема: 4,499 млрд доларів на оборонні видатки, 1,650 млрд – економічна підтримка, у тому числі пряма бюджетна", – зазначила посол.

Маркарова наголосила, що поки що це лише проєкт і в наступні дні у Конгресі триватимуть активні дискусії. 

Посол також роз’яснила різницю між згадуваним раніше запитом Білого дому до Конгресу про додаткові 24 млрд доларів на підтримку України і сумою у даному проєкті. 

ВІДЕО ДНЯ

"24 млрд для України – це пропозиція адміністрації США на квартал (перший фінансового 2024-го року, тобто останній календарний квартал 2023 року). Зараз розглядається резолюція на 45 днів, тому що немає домовленості щодо американського бюджету на квартал і на рік. Відповідно, Сенат запропонував тимчасову резолюцію на 45 днів щоб уникнути зупинки фінансування федерального уряду", – деталізувала Маркарова. 

Що передувало: У Сенаті сперечалися, чи варто включати у проєкт кошти для України, щоби скептичні до підтримки України республіканці у Палаті представників з цієї причини не відхилили його, тоді як часу на ухвалення закону й уникнення зупинки роботи уряду вкрай мало. 

У Держдепі США запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду. 

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
США
Голлівудські сценаристи оголосили про припинення страйку, який тривав 5 місяців
Ризик "шатдауну": у Сенаті США оприлюднили проєкт тимчасового бюджету
Ходжес про критику контрнаступу України: Це непрофесійні та марні заяви
Останні новини
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: