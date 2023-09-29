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Орбан не вірить, що Україна вступить до ЄС, доки триває війна

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 13:45
Орбан не вірить, що Україна вступить до ЄС, доки триває війна
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна, та вбачає у цьому проблему навіть для рішення про початок переговорів про вступ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням слова Орбана в ефірі державного радіо

Деталі: Орбан заявив, що ЄС потрібно буде "відповісти на дуже довгі й складні питання, доки дійде до моменту, коли можна буде ухвалити рішення навіть про початок переговорів" про вступ України до ЄС.

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"Коли ми будемо обговорювати майбутнє України у Брюсселі восени, у нас не вийде уникнути питання, чи ми можемо серйозно задумуватися про членство такої країни. Чи можна починати переговори з країною, яка у стані війни? Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить… Приймати (до ЄС. – Ред.) країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно", – заявив Орбан. 

Орбан зазначив, що для прийняття нових членів ЄС потрібна одностайна згода усіх 27 країн Євросоюзу, і в Угорщині для цього потрібне було б рішення парламенту. 

"Коли я спілкуюся з депутатами, то не відчуваю палкого бажання угорського парламенту голосувати за вступ України до ЄС через два роки. Тож я був би обережним з такими амбітними планами", – сказав Орбан, вочевидь відповідаючи на прогнози української віцепрем’єрки про те, що Україна буде готовою до вступу через два роки

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим у понеділок Орбан заявив, що уряд Угорщини не підтримуватиме членство України в НАТО, доки не будуть відновлені права угорців Закарпаття

Також угорський лідер заявив, що не бачить причин поспішати зі схваленням членства Швеції у НАТО.  

Теми: ОрбанЄСУкраїна
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