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У бік півдня Одещини рухається чергова група "Шахедів" – Повітряні сили

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 02:13
У бік півдня Одещини рухається чергова група Шахедів – Повітряні сили
Фото: Getty Images

Росіяни запустили чергову групу дронів-камікадзе типу "Shahed 136" у бік півдня Одеської області.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Загроза залишається! Чергова група "Шахедів" рухається у бік півдня Одещини!"

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Що було раніше: Перед цим Повітряні сили повідомляли, що росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників з окупованого Криму та території РФ в напрямку південних областей України.

Теми: ШахедОдеська областьповітряна тривога
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