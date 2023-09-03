У бік півдня Одещини рухається чергова група "Шахедів" – Повітряні сили
Неділя, 3 вересня 2023, 02:13
Росіяни запустили чергову групу дронів-камікадзе типу "Shahed 136" у бік півдня Одеської області.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Загроза залишається! Чергова група "Шахедів" рухається у бік півдня Одещини!"
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Що було раніше: Перед цим Повітряні сили повідомляли, що росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників з окупованого Криму та території РФ в напрямку південних областей України.