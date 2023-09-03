В трьох південних областях минула загроза "Шахедів" — ПС

Загроза ударних безпілотників минула в південних областях, про наслідки атаки та кількість збитих "Шахедів" Повітряні сили поки не повідомили.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Відбій загрози ударних БпЛА для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей".

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Що було раніше: У ніч на 3 вересня південні регіони України були атаковані ударними безпілотниками з окупованого Криму та території Росії. Повідомлялось принаймні про дві хвилі "Шахедів".