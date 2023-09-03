РФ вербує мігрантів із центральної Азії на війну в Україну – розвідка Британії

Росія з кінця червня звертається до громадян сусідніх країн та мігрантів з Центральної Азії, що завербувати їх для участі у бойових діях в Україні.

Джерело: огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: У Вірменії та Казахстані були помічені оголошення в інтернеті, які пропонували $5140 початкового грошового забезпечення та заробітну плату від $1973. У північному Костанайському регіоні Казахстану відбуваються спроби вербування, спрямовані на етнічних росіян.

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Принаймні з травня 2023 року Росія залучає мігрантів з Центральної Азії до участі в бойових діях в Україні, обіцяючи їм швидке отримання громадянства і зарплату до $4160.

За повідомленнями, в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття і примушували вступати до лав російської армії. У Росії перебуває щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.

Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року, підкреслюють британські аналітики. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додатковий персонал для військових дій в умовах зростаючих втрат.

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Нагадаємо: Міноборони Великої Британії висловило переконання, що РФ ризикує розділити власні сили, вливаючи ресурси у вісь навколо Куп’янська, в той час, коли тривають бої на Оріхівському напрямку.