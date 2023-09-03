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Одещина: рятувальники показали наслідки російської атаки

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 10:17
Одещина: рятувальники показали наслідки російської атаки
фото: дснс

Внаслідок російської атаки дронами в Одеській області здійнялася пожежа, яку ліквідували вранці.

Джерело: ДСНС, очільник Одещини Олег Кіпер, глава ОП Андрій Єрмак

Деталі: Рятувальники оприлюднили світлини гасіння пожежі в Одеській області, але ніякої інформації не надали.

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За даними Кіпера, постраждали два співробітники порту.

Глава ОП тим часом повідомив, що росіяни продовжують атакувати припортову інфраструктуру.

Єрмак впевнений, що аби цьому протидіяти, потрібно знищити російський ВПК.

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Пряма мова Єрмака: "Один з ключів до завершення війни та збереження світового порядку - знищення російського ВПК. Він не здатен функціонувати без іноземних компонентів для озброєнь.

Після знищення російського ВПК розгром російських військ буде остаточним".

Нагадаємо: У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками Shahed південь Одеської області, Повітряні сили знищили 22 БпЛА.

Теми: Одеська областьпортизерновійна
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