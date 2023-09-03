Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одещина: рятувальники показали наслідки російської атаки

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 10:17
Одещина: рятувальники показали наслідки російської атаки
фото: дснс

Внаслідок російської атаки дронами в Одеській області здійнялася пожежа, яку ліквідували вранці.

Джерело: ДСНС, очільник Одещини Олег Кіпер, глава ОП Андрій Єрмак

Деталі: Рятувальники оприлюднили світлини гасіння пожежі в Одеській області, але ніякої інформації не надали.

Реклама:

За даними Кіпера, постраждали два співробітники порту.

Глава ОП тим часом повідомив, що росіяни продовжують атакувати припортову інфраструктуру.

Єрмак впевнений, що аби цьому протидіяти, потрібно знищити російський ВПК.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Єрмака: "Один з ключів до завершення війни та збереження світового порядку - знищення російського ВПК. Він не здатен функціонувати без іноземних компонентів для озброєнь.

Після знищення російського ВПК розгром російських військ буде остаточним".

Нагадаємо: У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками Shahed південь Одеської області, Повітряні сили знищили 22 БпЛА.

Теми: Одеська областьпортизерновійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, яку прорвали ЗСУ — Тарнавський
РФ вербує мігрантів із центральної Азії на війну в Україну – розвідка Британії
"Сови" і Shadow вполювали антидроновий розрахунок росіян безпілотником-камікадзе
Сумщина: росіяни обстріляли поліцейських, які документували попередній злочин, є загиблий
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: