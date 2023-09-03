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ГУР показало російського пілота, якого виманили разом з Мі-8

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 14:40
ГУР показало російського пілота, якого виманили разом з Мі-8
скриншот: гур

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як проводили спецоперацію "Синиця" щодо виманення російського вертольота Мі-8 з екіпажем, а також відомство показало самого пілота, якого переконали летіти в Україну.

Джерело: Буданов, якого цитує ГУР

Пряма мова Буданова: "Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю [його] родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти.

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На жаль, вони були знищені. Хотілося б [узяти] живими, але маємо що маємо".

Деталі: У неділю 3 вересня в ефірі телемарафону вийде документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому опишуть спецоперацію "Синиця", у якій ГУР виманила російського льотчика до України.

Завдяки ретельно спланованій та чіткій роботі воєнних розвідників російський пілот перегнав на українську територію вертоліт МІ-8АМТШ ВКС РФ, завантажений компонентами до бойових літаків.

ВІДЕО ДНЯ

У ГУР підтвердили "Українській правді", що пілот у відео - саме той, якого виманили під час спецоперації.

Автор циклу "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко розповів, що операція ГУР "Синиця" була дуже подібною до операції "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський МІГ-21.

Нагадаємо: Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.  

Теми: Будановрозвідкавійнаавіа
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