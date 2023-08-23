Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом
Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Джерело: високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах
Деталі: Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців.
Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Він пішов на співпрацю з ГУР.
Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.
Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.
Мі-8 приземлився у Харківській області.
У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.
Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.
Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам.
Гелікоптер, за даними УП, вже у Києві.
Передісторія:
- Навесні 2023 року стало відомо про невдалу спробу виманити в Україну російського пілота літаків Су-24 і Су-34 влітку 2022 року.
- Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".
- 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України, проте натомість Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині влітку 2022 року.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив що ГУР "відразу відкинуло" ідею викрадення літака, запропоновану колишнім співробітником Романом Червінським.
Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ