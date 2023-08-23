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Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Роман Кравець, Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 14:45
Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом
Із Росії в Україну виманили бойовий вертоліт Мі-8, фото "Української правди"

Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.  

Джерело: високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах

Деталі: Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. 

Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Він пішов на співпрацю з ГУР.

Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. 

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. 

Мі-8 приземлився у Харківській області. 

 
Російський Мі-8 опинився в Україні
Фото "Української правди"

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам. 

 
ГУР провернуло спецоперацію й Україна отримала російський Мі-8
Фото УП
 
Україна отримала не лише вертоліт, але й деталі до винищувачів
Фото УП

Гелікоптер, за даними УП, вже у Києві.

Передісторія:

  • Навесні 2023 року стало відомо про невдалу спробу виманити в Україну російського пілота літаків Су-24 і Су-34 влітку 2022 року.
  • Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове". 
  • 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України, проте натомість Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині влітку 2022 року.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив що ГУР "відразу відкинуло" ідею викрадення літака, запропоновану колишнім співробітником Романом Червінським.

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ

Теми: війнаавіа
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