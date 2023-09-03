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Санду засудила обстріли Росією Одещини

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 вересня 2023, 15:20
Санду засудила обстріли Росією Одещини
санду, фото: getty

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на обстріли Росії портової інфраструктури на Одещині.

Джерело: Санду у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Санду відзначила, що рішуче засуджує брутальний напад Росії на портову інфраструктуру в Одеській області. 

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"Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України", – написала президентка Молдови.

Нагадаємо: У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області.

Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є потрапляння у припортову інфраструктуру,  внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, постраждали двоє цивільних. 

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони РФ у неділю заявило, що російські військові завдали удару безпілотниками по паливосховищу в порту Рені Одеської області.

Порт Рені розташований на кордоні України з Румунією, неподалік від кордону з Молдовою.

Теми: Одеська областьМолдовавійнапорти
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