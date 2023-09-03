Санду засудила обстріли Росією Одещини
Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на обстріли Росії портової інфраструктури на Одещині.
Джерело: Санду у Twitter, "Європейська правда"
Деталі: Санду відзначила, що рішуче засуджує брутальний напад Росії на портову інфраструктуру в Одеській області.
"Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України", – написала президентка Молдови.
Нагадаємо: У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області.
Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є потрапляння у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, постраждали двоє цивільних.
Міноборони РФ у неділю заявило, що російські військові завдали удару безпілотниками по паливосховищу в порту Рені Одеської області.
Порт Рені розташований на кордоні України з Румунією, неподалік від кордону з Молдовою.