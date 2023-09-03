Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 17:43
Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу
фото Getty Images

До кінця 2023 року Україна планує запровадити ще близько 200 стандартів НАТО, окрім майже 300 впроваджених, але стандарти не будуть ключовими при прийнятті рішення про прийняття нашої країни до Альянсу.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформ

Пряма мова: "У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості. З них: 174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), 113 – ініціативні. За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів.

Реклама:

До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів".

Деталі: Резніков зазначив, що загалом існує більше 1200 стандартів НАТО, однак не всі вони мають бути впроваджені для прийняття країни до Альянсу.

"Коли ухвалюватимуть політичне рішення щодо запрошення і прийняття України в НАТО, то його прийматимуть не за кількістю стандартів НАТО, які у нас впроваджені", – заявив він.

ВІДЕО ДНЯ

Він розповів, що запитував міністрів країн, які вступили до НАТО з 1991 або з 1997 року: "Скільки стандартів НАТО ви маєте у відсотковому або кількісному розумінні?".

"Відповідь: у середньому, приблизно 30%. Необхідних нормативно-правових актів в їхніх країнах прийнято близько 40%. Деякі країни мають 2% впровадження стандартів НАТО, деякі – 8%. Тобто, не треба всі 100% мати, щоб бути прийнятим до Альянсу!", – наголосив міністр.

За його словами, визначальними для прийняття України до НАТО будуть три компоненти: наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами, прозорі процедури забезпечення Збройних сил та спільне планування операцій.

"Все, три речі. Якщо країна відповідає цим трьом критеріям – вона стає країною НАТО", – сказав Резніков.

Теми: НАТОРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
НАТО
В Угорщині пропонують дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО
В Латвії розпочинаються навчання НАТО з планування операцій
У Балтійському морі вперше проведуть навчання з відбиття атак Росії − Reuters
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: