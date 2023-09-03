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Міноборони змінило наказ про ВЛК, розширивши межі придатності до служби

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 19:40
Міноборони змінило наказ про ВЛК, розширивши межі придатності до служби
українські військові, фото: Ельдар Сарахман, УП

Міністерство оборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Джерело: Ukrainian Military Pages з посиланням на наказ Міноборони № 490, наказ Міноборони № 402

Деталі: Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 і набули чинності 25 серпня.

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При цьому того ж дня набули чинності й інші зміни, внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

Наказом № 490 повністю оновлено Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців, деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних, уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини, зокрема уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд, також до Положення внесено багато інших змін.

Раніше у пункті 20.4 Розділу III Положення визначалось, що у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК має приймати постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

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Тепер слова та цифри "за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" з Положення виключено, тобто за "спірними" статтями придатними визнаватимуть всіх:

  • 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в – безсимптомне носійство ВІЛ;
  • 12-в – повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму.
  • 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • 14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;
  • 17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
  • 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
  • 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

При цьому видання зазначає, що хоча накази № 456 і № 490 вже набули чинності та оприлюднені на порталі Верховної Ради, у самому Положенні (наказ № 402) зміни на сайті ще не внесені.

Цьому передувало: 30 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України вирішили провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було винесено з 24 лютого 2022 року. Усіма випадками, коли рішення були безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці, заявив президент.

Він також анонсував перегляд системи визначення придатності до військової служби "з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності".

Теми: МіноборониЗбройні силивійназдоров'я
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