Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Пілот переміщеного в Україну російського гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов під час фінальної стадії операції був поранений, але йому вчасно надали допомогу.

Джерело: документальний фільм "Збиті льотчики Росії", показаний в ефірі телемарафону в неділю ввечері

Деталі: У фільмі назвали ім’я пілота Мі-8 – це 28-річний Максим Кузьмінов.

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Він розповів, як проходила операція і закликав інших російських пілотів слідувати його прикладу.

Пряма мова: "Я зв’язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію, на що мені запропонували такий варіант: "Давай, ми гарантуємо тобі безпеку, гарантуємо нові документи, гарантуємо грошову компенсацію, винагороду". Обговорили всі ці деталі й почали планувати безпосередньо мій переліт…

Я зрозумів, що перебуваю поряд з кордоном. Я передав своє місцезнаходження. Сказав: "Давайте спробуємо, я знаходжуся недалеко". І вже остаточно прийняв рішення, перелетів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів, все успішно, приземлився, мене зустріли, зі мною поговорили, пояснили, що до чого".

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Деталі: У фільмі повідомили, що під час фінальної стадії операції пілот отримав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу. Також було показано кадри евакуації пораненого пілота.

Зазначається, що він отримав усі передбачені законом гарантії безпеки.

На відео Кузьмінов заявив, що в Україні немає ніяких нацистів і фашистів.

"Те, що зараз відбувається – це просто геноцид українського народу. Як українського, так і російського. Основа мого вчинку в тому, щоб не сприяти цим злочинам. Україна однозначно переможе в цій війні просто тому, що народ згуртувався дуже… Ніхто не хоче цієї війни. Коли Україна переможе – це лише питання часу", – говорить він.

Кузьмінов також закликав інших пілотів переходити на бік України.

Пряма мова: "Якщо ви здійсните те, що я здійснив, такого роду вчинок, ви аніскільки не пошкодуєте. Ви будете забезпечені до кінця свого життя абсолютно всім. Вам будуть пропонувати роботу скрізь, чим би ви не захотіли займатись. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам’ятайте: ви просто багато чого не знаєте, багато чого не бачили, як живуть інші люди. Коли вам усе це відкриється, ви свою думку докорінно зміните".

Більше деталей: У фільмі наголосили, що Україна надасть російським пілотам, які вирішать перейти на її бік, усі гарантії, передбачені законом, включно з фінансовою компенсацією за передану військову авіатехніку.

Зазначається, що Кузьмінов надає "дуже цінні свідчення про ворожу армійську авіацію, системи зв’язку та аеродромну мережу".

Разом з гелікоптером із бортовим номером 62 він перевіз в Україну цінну документацію та секретне технічне обладнання.

Що передувало: 23 серпня стало відомо, що нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам.