Захисники на Таврійському напрямку знищили 76 окупантів і поранили 170 – Тарнавський
На Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони ліквідували 76 загарбників, поранили 170 і взяли в полон 3.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Пряма мова: "Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні – 76, поранені – 170, полон – 3)".
Деталі: За словами Тарнавського, також знищено 20 одиниць військової техніки ворога.
Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.
Також Сили оборони ліквідували 2 склади боєприпасів росіян.
Нагадаємо: Тарнавський в інтерв’ю The Observer заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.