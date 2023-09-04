Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники на Таврійському напрямку знищили 76 окупантів і поранили 170 – Тарнавський

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 00:52
Захисники на Таврійському напрямку знищили 76 окупантів і поранили 170 – Тарнавський
українські захисники, фото: Ельдар Сарахман, УП

На Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони ліквідували 76 загарбників, поранили 170 і взяли в полон 3.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Пряма мова: "Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

Реклама:

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні – 76, поранені – 170, полон – 3)".

Деталі: За словами Тарнавського, також знищено 20 одиниць військової техніки ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також Сили оборони ліквідували 2 склади боєприпасів росіян.

Нагадаємо: Тарнавський в інтерв’ю The Observer заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.

Теми: війнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
війна
Захисники знищили ще 460 окупантів і 37 БпЛА ворога
Масована атака дронів на Одещину: ППО збила 17 "Шахедів"
Авіація завдала 5 ударів по ЗРК ворога – зведення
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: