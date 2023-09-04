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Захисники на Таврійському напрямку знищили 76 окупантів і поранили 170 – Тарнавський

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 00:52
Захисники на Таврійському напрямку знищили 76 окупантів і поранили 170 – Тарнавський
українські захисники, фото: Ельдар Сарахман, УП

На Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони ліквідували 76 загарбників, поранили 170 і взяли в полон 3.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Пряма мова: "Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні – 76, поранені – 170, полон – 3)".

Деталі: За словами Тарнавського, також знищено 20 одиниць військової техніки ворога.

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Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також Сили оборони ліквідували 2 склади боєприпасів росіян.

Нагадаємо: Тарнавський в інтерв’ю The Observer заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.

Теми: війнаЗбройні сили
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